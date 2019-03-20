Nevruz Bayramı kutlanıyor

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, ateşin etrafında eğlenen gençler, atlı gösteriler de gerçekleştirdi.

Yöre sakinlerinden Muharrem Çelikten, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevruz'un, baharın gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.

Nevruz'un bir diğer anlamının ekmek olduğuna vurgu yapan Çelikten, "Nevruz geldiğinde ilk tohumu tarlaya ekeriz ve topraktan bereket dileriz. Toprağın bereketi bizim yüreğimizdeki sevgidir.

Mart ayı bereket ayı, koyunların doğduğu, kuzuların çoğaldığı aydır. Bu günler bereket günlerimizdir. Bu günlerde çok mutlu oluruz, hastaların yanına gideriz, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Çocuklarımıza çerez ve hediye alırız." diye konuştu.