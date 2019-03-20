HABER

Nevruz Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:02 | Son Güncelleme

Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Melekli beldesinde bir araya gelen vatandaşlar, Nevruz Meydanı'nda toplanıp ateş yakarak, müzikler eşliğinde eğlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, meydanda yakılan ateşin etrafında şarkılar söyleyip yöresel halk dansları ile baharın gelişini kutladı.

Nevruz Bayramı kutlamaları başladı

Melekli beldesinde bir araya gelen vatandaşlar, Nevruz Meydanı'nda toplanıp ateş yakarak, müzikler eşliğinde eğlendi.
Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, ateşin etrafında eğlenen gençler, atlı gösteriler de gerçekleştirdi.
Yöre sakinlerinden Muharrem Çelikten, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevruz'un, baharın gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.
Nevruz'un bir diğer anlamının ekmek olduğuna vurgu yapan Çelikten, "Nevruz geldiğinde ilk tohumu tarlaya ekeriz ve topraktan bereket dileriz. Toprağın bereketi bizim yüreğimizdeki sevgidir.
Ateş yakmamızdaki amacımız, bereketin, ısının toprağa düştüğünü anlatmaktır. Baharın gelişini, ateşi yakarak şölen havasında kutluyoruz." dedi.
Yöre sakinlerinden Ayten Anga ise Nevruz'un bereket getirdiğini belirterek, "Bugünler bereketli günlerin geldiğinin müjdesidir.
Mart ayı bereket ayı, koyunların doğduğu, kuzuların çoğaldığı aydır. Bu günler bereket günlerimizdir. Bu günlerde çok mutlu oluruz, hastaların yanına gideriz, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Çocuklarımıza çerez ve hediye alırız." diye konuştu.
Düzenlenen kutlama programı, Kafkas halk dansları ekiplerinin sunduğu gösteriyle son buldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevruz Bayramı ığdır

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

'Henüz en sert yaptırımları uygulamadık' Trump'tan sert sözler!

'Henüz en sert yaptırımları uygulamadık' Trump'tan sert sözler!

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta astsubayın esrarengiz ölümü! Binadan gelen ağır koku polisi harekete geçirdi

Esrarengiz ölüm! Komşuları astsubayı bu halde buldu...

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

Başkent'te feci kaza!

AK Parti'nin Selçuk Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Kiraladıkları araçla il il gezip, soygun yaptılar!

Sabıkaları oldukça kabarık! Son işlerinde yakayı ele verdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır

Erdoğan, Washington Post için yazdı! Çok çarpıcı sözler!

Çok sayıda ekip müdahale etti! Gece yarısı Şişli'de korku dolu anlar!

Gece yarısı Şişli! Alevler içinde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.