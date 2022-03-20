HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz Bayramı ne yapılır?

Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz Bayramı ne yapılır?

20.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevruz en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Baharın müjdecisi Nevruz'a dair pek çok soru sorulmaya başlandı. Nevruz, baharın gelişini simgeleyen, tarihi kökenleri olan ve çeşitli adetleri olan bir bayram olarak biliniyor. Vatandaşlar Nevruz'un ne olduğunu ve ne zaman kutlanacağını araştırıyor. İşte Nevruz'a dair detaylar!

Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz Bayramı ne yapılır?

Baharın habercisi olan Nevruz, vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Nevruz Bayramı ilkbaharın habercisidir. 18 asırdır Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramı Nevruz; toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendirir. Bu yıl yani 2022 yılında Nevruz Bayramı'nın Türkiye'de ne zaman kutlanacağı en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nevruz Bayramına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

NEVRUZ ANLAMI NEDİR? NEVRUZ NEDİR?

Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesi ile 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, İranlıların yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha önemliydi. Tarımla, hayvancılıkla uğraşıldığı için her şey dört mevsim ile yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması anlamına geliyordu. Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bahar bayramı olarak adlandırılan Nevruz, 21 Mart 2022 Pazartesi günü kutlanacak. 21 Mart Pazartesi gününden sonrada gün eşitliği yaşanacak ve bugünden sonra gündüzler, gecelerden uzun olacak. Öte yandan Nevruz kutlamalarının 21-22-23 Mart günleri olmak üzere üç gün kutlanacak. 2010 yılından beri 21 Mart günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 'Uluslararası Nevruz Günü' olarak kutlanmaktadır.

NEVRUZ BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan ritüeldir. Nevruz'a dair en çok bilinen ise, meydanda ateş yakmak ve üzerinden atlamak. Ateşin temizleyici olduğuna inanılan kültürlerde, üç kere ateşten atlayan kişinin hastalıklardan ve kötülüklerden arınarak kendisini iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Nevruz'a dair ortak birkaç ritüel olsa da bazı ülkeler de bu ritüeller kültürlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan'da Nevruz öncesinde bazı hazırlıklar yapılıyor. Evler temizleniyor, yiyecekler hazırlanıyor, mezarlıklar ziyaret ediliyor ve son olarak kutlama yapılıyor. Doğumu ve üretkenliği sembolize eden yumurta boyama ve tokuşturma ise Azerbaycan'ın en bilinen Nevruz ritüellerinden. Yumurta tokuşturmakla birlikte bir dayanışma içinde olmak ve de kavga etmemek anlamına gelmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı varFeci kaza! Yolcu minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı
İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.