Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz Bayramı ne yapılır?

Baharın habercisi olan Nevruz, vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Nevruz Bayramı ilkbaharın habercisidir. 18 asırdır Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramı Nevruz; toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendirir. Bu yıl yani 2022 yılında Nevruz Bayramı'nın Türkiye'de ne zaman kutlanacağı en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nevruz Bayramına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

NEVRUZ ANLAMI NEDİR? NEVRUZ NEDİR?

Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesi ile 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, İranlıların yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha önemliydi. Tarımla, hayvancılıkla uğraşıldığı için her şey dört mevsim ile yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması anlamına geliyordu. Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bahar bayramı olarak adlandırılan Nevruz, 21 Mart 2022 Pazartesi günü kutlanacak. 21 Mart Pazartesi gününden sonrada gün eşitliği yaşanacak ve bugünden sonra gündüzler, gecelerden uzun olacak. Öte yandan Nevruz kutlamalarının 21-22-23 Mart günleri olmak üzere üç gün kutlanacak. 2010 yılından beri 21 Mart günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 'Uluslararası Nevruz Günü' olarak kutlanmaktadır.

NEVRUZ BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan ritüeldir. Nevruz'a dair en çok bilinen ise, meydanda ateş yakmak ve üzerinden atlamak. Ateşin temizleyici olduğuna inanılan kültürlerde, üç kere ateşten atlayan kişinin hastalıklardan ve kötülüklerden arınarak kendisini iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Nevruz'a dair ortak birkaç ritüel olsa da bazı ülkeler de bu ritüeller kültürlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan'da Nevruz öncesinde bazı hazırlıklar yapılıyor. Evler temizleniyor, yiyecekler hazırlanıyor, mezarlıklar ziyaret ediliyor ve son olarak kutlama yapılıyor. Doğumu ve üretkenliği sembolize eden yumurta boyama ve tokuşturma ise Azerbaycan'ın en bilinen Nevruz ritüellerinden. Yumurta tokuşturmakla birlikte bir dayanışma içinde olmak ve de kavga etmemek anlamına gelmektedir.

