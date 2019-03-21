Nevruz öncesi huzur uygulamasında ruhsatsız 23 silah ele geçti

ADANA, (DHA)- ADANA Polisi, nevruz kutlamaları öncesi yaptığı uygulamalarda 14'ü tabanca 23 ruhsatsız silah ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 94 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, nevruz kutlamaları öncesi kent genelinde uygulama yaptı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yapılan kontrollerde 14 ruhsatsız tabanca, 219 fişek ve 9 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı. Yakalananların üst aramalarında ise 2 bıçak, 5 gram eroin, 3 gram esrar ve 987 uyuşturucu hap bulundu. Uygulamaların süreceği bildirildi

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