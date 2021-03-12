Nevruz Pandemi Şartlarında Kutlanacak

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de bulunduğu Kürt partileri, Nevruz kutlamalarını planlamak üzere Diyarbakır’da toplandı. Toplantının ardından Corona virüsü nedeniyle geçen yıl kutlanamayan Nevruz'un bu yıl kutlanmasına karar verildi. Partiler ortak bir deklarasyon da yayınlandı.

Deklarasyonu toplantıya katılan partiler adına okuyan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Nevruz'un Kürt sorununun çözümü için ilham olmasını istedi. Aydeniz, “Kürt sorunu Ortadoğu'nun en büyük sorunudur. Bu sorunun çözümü Kürt milletinin tanınması ve haklarının teslim edilmesinden geçer. Bu sorunun sorumluları çözümden ve barıştan kaçanlar, krizi ve çözümsüzlüğü derinleştirenlerdir. Newroz bu hedeflere ulaşmak için tarihi misyonuyla en büyük ilhamdır” dedi.

Daha sonra söz alan diğer parti ve grupların temsilcileri de Nevruz kutlamalarına katılım çağrısı yaptı.

“Öcalan mektubunun halen geçerli olmasını temenni ediyoruz”

Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise pandemi koşullarında olsa da Nevruz'u coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.