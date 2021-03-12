Nevruz Pandemi Şartlarında Kutlanacak

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de bulunduğu Kürt partileri, Nevruz kutlamalarını planlamak üzere Diyarbakır’da toplandı. Toplantının ardından Corona virüsü nedeniyle geçen yıl kutlanamayan Nevruz'un bu yıl kutlanmasına karar verildi. Partiler ortak bir deklarasyon da yayınlandı.
Deklarasyonu toplantıya katılan partiler adına okuyan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Nevruz'un Kürt sorununun çözümü için ilham olmasını istedi. Aydeniz, “Kürt sorunu Ortadoğu'nun en büyük sorunudur. Bu sorunun çözümü Kürt milletinin tanınması ve haklarının teslim edilmesinden geçer. Bu sorunun sorumluları çözümden ve barıştan kaçanlar, krizi ve çözümsüzlüğü derinleştirenlerdir. Newroz bu hedeflere ulaşmak için tarihi misyonuyla en büyük ilhamdır” dedi.
Daha sonra söz alan diğer parti ve grupların temsilcileri de Nevruz kutlamalarına katılım çağrısı yaptı.
“Öcalan mektubunun halen geçerli olmasını temenni ediyoruz”
Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise pandemi koşullarında olsa da Nevruz'u coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.
Buldan, Türkiye’nin Kürt sorununa çözüm aradığı 2013 yılındaki Nevruz kutlamasını ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kutlamalar sırasında okunan mektubunu hatırlattı. 2013 yılındaki Nevruz'un tarihi olduğunu savunan Buldan, Öcalan’ın mektubunun hala geçerli olmasını temenni ettiğini söyledi.
Buldan, “Çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemde Sayın Öcalan'ın milyonlara hitaben yazmış olduğu Newroz Dekorasyonu burada tüm dünya halklarına hitaben okundu ve deklare edildi. O Newroz Deklarasyonu ile birlikte önemli bir şey elde etmeye çalıştık. Eğer okunan o deklarasyon dikkate alınmış olsaydı ve orada yazılanlar, söylenenler dikkate alınmış olsaydı, bugün Türkiye'de yaşananlar, Ortadoğu'da yaşananlar böyle olamayacaktı. Türkiye halkları ve Ortadoğu halklarının geleceği, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi amacıyla yazılan mektup ne yazık ki heba edildi. Ancak biz Kürtler sadece Türkiye'de yaşayan Kürtler değil, dünyanın her yerinde yaşayan Kürtler, hala okunan o mektubun arkasındayız, hala o mektubun geçerli olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Buldan, sürecin devam etmesi halinde Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağını belirterek, “O mektupta önemli bir şey vardı. Eğer süreç devam ederse, PKK’ye Türkiye'ye karşı silahları bırakacağı çağrısı yapılacaktı. En son Sayın Öcalan'la yapılan görüşmede de şu ifade edildi, ‘Bana bir haftalık süre verin ben bu sorunu çözerim’ demişti. Ancak Sayın Öcalan'a verilen karşılık daha fazla tecrit, ne ailesiyle ne avukatları ile hiçbir şekilde görüşmeme oldu” şeklinde konuştu.
Öcalan’ın 2013 yılındaki Nevruz kutlamalarında okunan mektubu, çözüm sürecinin önemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Ulusal ve uluslararası birçok kanalın okunuşunu canlı yayınladığı mektupta Öcalan, silahlı mücadele döneminin sona erdiğini vurgulayarak, “Artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir” demişti.