İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının çalışmasıyla 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığını belirterek, "Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar." dedi.

Hak-İş'in düzenlediği "Nevruz'da İşçi Buluşması" etkinliğine telekonferansla katılan Yıldırım, işçilerin emeğinin çok değerli olduğunu, AK Parti iktidarının işçi haklarına en fazla önem verilen dönem olarak öne çıktığını, işçi ve memurları ülkenin geleceği adına teminat olarak gördüklerini anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Başbakanlığım döneminde 696 Sayılı KHK ile taşeron işçilerimizin kadroya alınmalarına imkan veren bir düzenleme yaptık.

2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu süreç içerisinde, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin 4D kadrolarına geçişi, belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron emekçilerinin belediye iştiraklerindeki istihdamı, aynı şekilde 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne geçirilmeleri, mevsimlik ve geçici işçilerin

5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin, 4 ay daha uzatılması çalışmaları öngörüldüğü şekilde tamamlandı.

Bütün bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın,

emekçi kardeşlerimize müjdeyi vermiş olduğu 5 Aralık 2017'de süratle başladı. 24 Aralık 2017'de çıkan

KHK çerçevesinde yürütüldü. Nihayetinde öngörüldüğü gibi

2 Nisan 2018'de tamamlandı. Bu reform, Cumhuriyet tarihimizde, çalışma hayatı ile ilgili alınan en büyük reformdur. 1 milyona yakın emekçi kardeşimizin ve ailelerinin hayatına, geleceklerine etki eden

çok hayırlı bir çalışmadır."