Nevruz’da tek beklenti: Barış

Konuşmalarda yerel seçimler ve açlık grevlerinin sona erdirilmesi talebi öne çıktı. Katılımcılar ise barış istediklerini dile getirdi.Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nın en yüksek katılımlı etkinliği bu yıl da Diyarbakır’da gerçekleştirildi. HDP’nin organize ettiği Nevruz etkinliğinde konuşmacıların gündemi yerel seçim ve açlık grevleriydi. Seçim mitingi havasında geçen ve siyasetin ön planda tutulduğu etkinliğe katılanların ortak talebi ise "Barış” oldu. Kanalizasyonda bomba arandı Diyarbakır Valiliği’nin 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapılmasına izin verdiği Nevruz etkinliğine katılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde sokaklardaydı. Nevruz kutlamalarının yapılacağı alanda ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Nevruz kutlamasına gelenler, dört ayrı arama noktasından geçerek, alana ulaşabildiler. Bu sırada Nevruz alanının altından geçen kanalizasyon hatlarında dalgıç polisler tarafından gece görüşlü kamera ve metal detektörlerle bomba araması yapıldı. 137 bin metre karelik alan ve çevresinde 6 bin 702 polis görev yaptı.

Karadeniz ezgileri Polis kontrolünden geçenler, saat 10.00 civarında alana alınmaya başlandı. Kontrolü güç olduğu gerekçesiyle seyyar satıcıların alınmadığı alanda, Kürtçe şarkıların yanı sıra Karadeniz ezgileri dinlendi. Katılımcılara, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı dağıtıldı. Daha önceki yıllarda Nevruz kutlamalarında sıkça görülen Öcalan posterleri ve PKK flamalarına ise bu yıl hiç rastlanmadı. Öcalan posterleri ve PKK flamalarını bulundurmak, Türkiye'deki yasalara göre "Terör örgütü propagandası yapmak” suçunu oluşturuyor. 2019 yılı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına katılımın önceki yıllara oranla düşük gerçekleştiği gözlemlendi. Seçim atmosferine karşın katılımcıların yanı sıra davetliler ve ilgi gösteren medya mensuplarının sayısı da daha azdı. Konuşmalarda dört mesaj Etkinlik sırasında, HDP'de siyaset yaparken cezaevine giren milletvekillerinin isimleri okundu. Her isim okunduğunda kitleden ise "burada” sesleri yükseldi. Öte yandan HDP’den seçime giren belediye başkan adayları da sahneye çağrılarak, katılımcılara tanıtıldı. HDP ve diğer Kürt parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ana eksenini yaklaşan yerel seçimler, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi talebiyle açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, aynı taleple yapılan açlık grevleri ve Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması oluşturdu.

Bu yılın Nevruz ateşini ise cezaevlerinde 94 günden beri açlık grevi yapan siyasi mahkûmların aileleri yaktı. Daha sonra milletvekili Dersim Dağ, 134 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in mesajını okudu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, açlık grevlerinin görmezden gelinmemesini istedi. Katılımcıların beklentisi: Barış DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan katılımcılar, Nevruz'dan en büyük beklentilerinin barış olduğunu dile getirdi. HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden yönetmen ve senarist Lisa Çalan da izleyiciler arasındaydı. Alanda müthiş bir coşku olduğunu söyleyen Çalan, "tüm baskılara karşın insanların burada olup, ses çıkarmasının çok önemli olduğunu belirtti. Çalan, en büyük beklentisini "Biliyorsunuz kayyumlar var. Beklentimiz şehrimizi o baskıcılardan kurtarmak” sözleriyle dile getirdi. Üç çocuklu bir ev kadını olan Medya Kartal da katılımcılar arasındaydı. Her yıl Nevruz etkinliklerine katıldığını söyleyen Kartal, açlık grevlerinin sona ermesini istediklerini belirtti. En önemli isteğinin "Barış” olduğunu vurgulayan Kartal, "çatışmalarda yaşamını yitiren gençlere yazık olduğunu” söyledi. Kartal, "Hiçbir anne çocuğunu ölmesi için doğurmuyor. Polis, asker, gerilla fark etmiyor. Hepsi bizimdir. Hiçbirinin ölmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.