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Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Nevşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Öncül, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine ilişkin çağrıların birliğe zarar verdiğini savundu.

Öncül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Daha birkaç ay evvel Samsun'da 35. Mali Genel Kurul yapılmışken, bazı barolarımızın hemen bu genel kurulun akabinde yeniden genel kurul çağrısında bulunmasını doğru ve gerekli bulmuyoruz."

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Nevşehir Nevşehir Baro Başkanı Mustafa Necmi Öncül TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

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