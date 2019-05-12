Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”

Nevşehir Belediyesi’nin, 11 ayın sultanı Ramazan ayının Nevşehir’de maneviyatına uygun bir şekilde yaşanması hedefiyle düzenlediği Ramazan etkinliklerinde ünlü sanatçılar Kürşat ve Orhan Çakmak sahne aldı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı programda sevilen sanatçılar tarafından seslendirilen ilahi ve kahramanlık türküleri büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçılar Orhan Çakmak ve Kürşat sahne aldı. Sahneye ilk çıkan isim olan Orhan Çakmak söylemiş olduğu türkülerle konsere gelenleri coştururken, Çakmak burada yaptığı konuşmada, “Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün Türkiye şu anda Nevşehir’i konuşuyor. Tam 23 senedir sahnede olan bir kardeşiniz olarak milliyetçi, muhafazakar, vatana, bayrağa sevdalı bir insanım. Şunu söylemek istiyorum. Tüm partileri de içine katarak söylemek istiyorum. Belediye Başkanlarımıza Rasim başkanın bu hareketinin örnek olmasını diliyorum. Bırakın bu vatanın, bayrağın düşmanı olan sanatçı adı altındakiler buraya gelmesin zaten. Biz buraya koşa koşa geliriz. Siz hiç merak etmeyin. Çapulcularla işimiz yok buraya gelmesinler. O yüzden başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da burada yaptığı konuşmada, "Siyasi, etnik, mezhep ve dini ayrım yapmadan bütün mazlumların ve mağdurların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’a biri dil uzatırsa aynı şekilde karşılığını görür ve bundan sonra da görmeye devam edecek. Biz kimseyi Nevşehir’e sokmayız demedik biz sadece bu milletinin milli ve manevi değerlerine düşmanlık edenleri sahneye çıkartmayacağız dedik. Bizi Rabbim yeter ki size karşı mahcup etmesin. Rabbim yeter ki sizin teveccühünüze ihanet edenlerden etmesin. Biz sizin gönlünüzü, sizin duanızı kazandığımız andan itibaren it ürür kervan yürür diyerek yola devam edeceğiz. Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik. Bu benim ne hakkım ne haddimdir. Sadece şunu söyledik. Bu milletin milli ve manevi değerlerine düşmanlık eden, bu milletle hüzünlenmeyen bu milletle dertlenmeyen bu milletin sevinci ile sevinç duyup onların sevincini paylaşmayan ve bize yabancı, bizi hor gören, bizi köylü gören ve bizle alay eden bu güruha diyorum ki; ben bu milletin parasını, 110 bin insanın tek kuruşunu bu sahnede size yedirmeyeceğim ve bundan sonra da yiyemeyecekler” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın konuşmasının ardından sanatçı Kürşat’ın sahne almasıyla program devam etti.