HABER

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen "8. Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni"nde konser giderlerini mahkeme kararlarıyla kazandığı tazminatlarla karşıladığını belirtti.

NEVÜ yerleşkesinde organize edilen şölende, mangalda pişirilen bir ton hamsi 10 bin öğrenciye ikram edildi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile görevliler tarafından ekmek arasına konulan hamsilerin dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Etkinlik, NEVÜ Spor Salonu'nda şarkıcı Yusuf Güney'in konseri ile devam etti.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi ikramına bir arkadaşının sponsor olduğunu, konser ve organizasyon giderlerinin ise mahkemelerden kazandığı tazminatlarla karşılandığını ifade etti.

Seçim öncesi sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısını artıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Arı, "Üniversite öğrencilerimize konser sözümüz vardı. Bunu kış günü bir hamsi festivali ile taçlandıralım dedik. Bu etkinlikteki 1 ton hamsiyi Samsun'daki bir arkadaşım gönderdi. Sanatçı ve organizasyon ücretini de belediyeden karşılayacaktık ama bir tazminat yetişti. Tazminatımızı aldık, festivalin organizasyon kısmını bu ücretle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

NEVÜ Rektörü Mazhar Bağlı ise organizasyona katkısından dolayı Belediye Başkanı Arı'ya teşekkür etti.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüAzerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Altun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değilAltun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mangalda hamsi şöleni Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Katilin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.