Nevşehir Belediye Başkanı Arı, yüzlerine karşı söyledi! Avrupa Konseyi'nde büyük ses getiren konuşma

Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi YBYK 47. Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye'yi temsil eden ulusal heyette yer alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, genel kurulun son gününde dikkat çeken bir konuşma yaptı.

ARI'NIN KONUŞMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ve dünya çapında yerel ve bölgesel demokrasinin görüşüldüğü ve 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri ile ilgili raportörlerin hazırladıkları raporların görüşülerek tartışıldığı toplantıda Türk heyeti adına söz alan Arı’nın konuşması genel kurulda büyük yankı uyandırdı.

Genel kurul üyelerine seslenen Arı, “Ben aranıza yeni katılan bir üyenizim ve bir muhalefet partisinin Türkiye’deki tek il belediye başkanıyım. Burada gözlemlerim şu ki; burada ‘kuralları biz koyarız siz de kurallara uymak zorundasınız’ diye bir algı var. Bence bu cümleyi düzeltmek lazım. Kuralları beraber koyup kuralları beraber uygulamak zorundayız. Üstlenici bir dil, adil olmayan, eşit olmayan bir tavırla ne Avrupa Konseyi ne de bizim herhangi bir yol kat etme imkan ve olasılığımız olmadığını düşünüyorum.” dedi.

"DÖNÜP AYNAYA BAKIN"

Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimlerdeki katılım oranı ile ilgili raportörlerin hazırladıkları raporlara ve bu konudaki eleştirilere karşı çıkan Arı, “Raportör arkadaşların bütün konular ile alakalı hazırlamış oldukları raporlardan dolayı teşekkür ediyorum. Onların tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi noktasında hep beraber işbirliği yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Lakin, raportör arkadaşlar, delege arkadaşlar, divan ve öbür tarafta da sürekli parmak sallanan bir grup görüyorum. Letonya’da, Gürcistan’da, Türkiye’de problem var peki diğer ülkelerde problem yok mu? Mesela, ben siyasi hayatımda da şahsi yaşamımda da hep şunu söyledim; beni eleştirenlere karşı ‘lütfen siz de dönüp bir aynaya bakın’ dedim. Şimdi Türkiye’de seçime katılma oranı olan yüzde 78’i çok az bir oran olarak ilan ediyoruz yüzde 90’la çıkan bir katılım oranı var. Peki; Avrupa’da yüzde 50’lerin altına düşmüş bir seçime katılım oranın da acaba biz Avrupa tarafı dönüpte ‘Ya ne yapıyoruz biz, acaba halk mı bize güvenmiyor, yoksa siyasetçilerden umudunu mu kesti, yoksa biz hangi tarafı desteklersek destekleyelim, kime oy verirsek verelim sonuç değişmeyecek siyasetçiler bildiğini okuyacak’ diye bir tavır mı var? Dolayısıyla biz içerde sert muhalefet edebiliriz ki ben sert muhalefet yapan ülkemde bir siyasetçiyim ama lütfen eleştirilerimizde, tavsiyelerimizde adil olmak, birbirimizi anlamak zorundayız.” diye konuştu.

İSRAİL ZULMÜNE TEPKİ GÖSTERDİ: "HİÇBİR ACININ DİLİ, DİNİ, IRKI YOK"

Belediye Başkanı Rasim Arı, konuşmasının son bölümünde ise İsrail zulmü altındaki Filistin halkına dikkat çekti.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden bir yıl geçtiğini ve soykırıma dönüşen saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 42 bine yakın sivilin katledildiğini, 100 bin kişinin de yaralandığını vurgulayan Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hiçbir acının dili, dini, ırkı olmadığını bilmek zorundayız. Ukrayna’nın yaşamış olduğu zulme karşı tam desteğiz. Rusya’nın yapmış olduğu zulme karşı çıkıyoruz. Ama lütfen bizim her birimizin çocukları var. Her bir anne evladının acısını yaşıyor.Onların gözyaşında farklılık yok. Ukrayna’ya destek olduğumuz gibi İsrail’in zulmüne karşı Filistin’e de destek olmak gerektiğini düşünüyorum"