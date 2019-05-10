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Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 'sanatçı' kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları, kentteki hiçbir etkinlikte sahneye çıkarmayacağını Twitter hesabından duyurdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 'sanatçı' kararı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları, kentteki hiçbir etkinlikte sahneye çıkarmayacağını Twitter hesabından duyurdu.
Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Rasim Arı, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki gösterdi. Arı, "Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan, 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkin'leri her durumda anıp da Yasin'leri, Eren'leri asla anmayan, Gezi'de çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş; fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen kendilerini sanatçı olarak addetip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan şahısların, bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen kanaat özgürlüğüm çerçevesinde ilan ediyorum" dedi.
'AVANOS TÜM SANATÇILARIMIZA AÇIK'
Nevşehir'in Avanos ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Celal Alper İbaş, Arı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Başkan İbaş, Kapadokya'nın sadece Nevşehir'den ibaret olmadığını söyleyerek, "Tüm sanatçılarımıza Avanos'un meydanları ve sahneleri açık. Sanatçıların her zaman fikrini beyan etme ve açıklama hakkı vardır. Bundan dolayı da hiçbir zaman ayıplanamaz. Kapadokya hiçbir zaman sanatçı düşmanı olan bir yer değildir. Birçok sanatçının yaşadığı bu bölgenin sanatçılara kapatılmayı düşünülmesi talihsiz bir açıklamadır" diye konuştu.

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