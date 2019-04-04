HABER

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:59 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsünden Nevşehirlilere seslenerek teşekkür etti.Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından vatandaşların hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul eden Başkan Rasim Arı, bu kez seçim otobüsüyle Milli İrade Caddesinden başlayıp yeni TOKİ bloklarının bulunduğu Bekdik Mahallesi’ne kadar olan yol üzerinde hemşerilerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsünden Nevşehirlilere seslenerek teşekkür etti.
Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından vatandaşların hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul eden Başkan Rasim Arı, bu kez seçim otobüsüyle Milli İrade Caddesinden başlayıp yeni TOKİ bloklarının bulunduğu Bekdik Mahallesi’ne kadar olan yol üzerinde hemşerilerine teşekkür etti. Beraberinde eşi Melek Arı ve AK Partili Nevşehir Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte seçim otobüsünden hemşerilerini selamlayan Başkan Arı, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.
Milli İrade Caddesi’nden devamla Atatürk Bulvarı, Ticaret Borsası Kavşağı, Millet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesinden sonra yeni TOKİ bloklarının bulunduğu Bekdik Mahallesi’nde zaman zaman otobüsten inerek hemşerileri ile kucaklaştı.
TOKİ bloklarında ikamet eden vatandaşlarla da bir süre görüşen Başkan Arı, seçim öncesi verilen tüm vaatlerin yerine getirilmesi için tüm ekip arkadaşları ile birlikte çalışma yapacaklarını dile getirdi ve seçimlerde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
Ataşehir'de deterjan fabrikasında yangınAtaşehir'de deterjan fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.