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  4. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan YKS öncesi son tüyolar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan YKS öncesi son tüyolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 01:07 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan YKS öncesi son tüyolar

Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.

Arı’nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.

(İHA)

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