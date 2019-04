Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını aldı.

Arı'ya mazbatasını, adliyede Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Nagihan Şahin verdi.

Tören için belediyeye geçen Arı, burada mehter takımı ve belediye personelince karşılandı. Zabıta mangasını selamlayan Arı, önceki Belediye Başkanı Atilla Seçen'den mührü teslim aldı.

Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimde başarı elde eden Arı'yı tebrik eden Seçen, "Eşsiz bir coğrafyada eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Bu kadim şehre belediye başkanı olmak her yiğidin harcı değil. Bundan sonraki hayatında Rasim beye başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Ak davaya gönül veren tüm arkadaşlarımızla bir ve beraber olunca neler başarabileceğimizi gördük. Tekrar kardeşimi tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Arı ise kente kazandırmayı planladığı projeleri hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Meşakkatli, vebal taşıyan her şeyden önce kamu malı ve kul hakkı ihtiva eden bir makam. Bu şehirde yaşayan herkesin emeği ve hakkı olan bir kurum burası. Seçim süreci boyunca özgürce eleştiri yapmış ve yapmamış olsun. Hangi sosyal ve ekonomik gruptan olursa olsun bu şehrin her ferdine hizmet etmek bizim sorumluluğumuzdur. Hem dünya, hem ahiret yükümlülüğü olan bir makama geldiğimin farkındayım. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vermiş olduğu nasihatlerin tamamına sonuna kadar riayet edeceğimize, asla haksız ve adaletsiz bir iş yapmayacağıma Allah'ı ve buradaki bütün kardeşlerimizi şahit tutuyorum. Bu şehirde bilerek bilmeyerek hiçbir kardeşimize adaletsizlik yapılmayacak, bu şehrin her bir ferdine, her bir mahalle ve sokağına hak ettiği hizmeti sunacağız. Biz bu şehirde hiçbir zaman huzursuzluğun tarafı olmayacağız, biz bu şehrin tamamının adamıyız. Hiçbir sermaye grubunun değil bu şehrin adamıyım ben. Belediyede çalışan herkes de bu şehrin adamı olacak. Bu şehrin nasıl güzelleştiğini, nasıl kalkındığını göreceğiz."

Törene, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.