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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:47 | Son Güncelleme

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı bugün mazbatasını alarak görevine başladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı bugün mazbatasını alarak görevine başladı. Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada tüm şehrin belediye başkanı olduğunu söyledi. Arı, “Öncelikle Allah’a hamd ediyorum bu kutlu şehre bu kutlu görevi bize nasip ettiği için. İkincisi şehrimizin her bir ferdine gerek bize oy versin veya vermesin bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Böyle özel bir günde böyle mübarek bir günde Rabbim böyle bir görevi bugünde bize nasip etti. Ve şunu ifade ediyorum. Yarın sabahtan itibaren şehrimizde vaat ettiğimiz ve söz verdiğimiz fiziksel değişim ile birlikte zihniyet değişimi her bir hemşerimiz iliklerine kadar hissedecekler. Hiçbir hemşerimiz bize vermiş olduğu oydan dolayı asla bir pişmanlık yaşamayacak. Biz her verilen her bir oyu anamızın ak sütü gibi helal ettireceğiz. Bu dakikadan itibaren biz Nevşehir Belediye Başkanı olduk. Dün AK Parti Belediye Başkan adayıydım ama bugün Nevşehir’in belediye başkanıyım. Bu şehirdeki 110 bin 110 kardeşimizin her birisine gönlüm ve kapım açıktır. Seçim sürecinde tatsızlıklar olabilir kırgınlıklar olabilir. Eğer kırdığımız kızdırdığımız kardeşimiz varsa buradan bir defa daha bu mübarek günde helallik istiyorum ve özür diliyorum. Karşılıklı ben her bir kardeşimize gönlümü ve elimi uzatıyorum. İnşallah her bir kardeşimde gönlünü ve elini bize uzatır. Tabi ki bize oy vermeyen kardeşlerimiz olabilir. Fakat biz iyi işler yaptığımız müddetçe lütfen bizim yanımızda durmaya devam etsinler. Eğer hatalı bir iş yaparsak lütfen adap ve edep çerçevesinde her türlü eleştiriye açığım” dedi.
AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra ise Nevşehir Belediyesinde mehteran eşliğinde karşılandı. Kurban kesilerek dualar edilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi hizmet binasına giren Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Belediye Başkanlık görevine Atilla Seçen’den devir aldı. Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, “2004 yılında Nevşehir Belediye Meclis üyesi olarak daha sonra Nevşehir Belediye Başkan yardımcılığı görevini 2018 Mayıs ayında ise Nevşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundum. Bugünde görevi AK davamızın neferi olan Rasim Arı kardeşime görevi teslim ediyorum” dedi.
AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yaptığı açıklamada, “Bu dakikadan itibaren ben nasıl tebessüm ediyorsam bizimle birlikte çalışan en üstten en alta kadar tüm personelimizde tebessüm haricinde asla bir başka tavır halinde olmayacak. Herkes gülecek. Çünkü biz buraya bu milletin oyu ile geldik onlara mahcup olma gibi bir şey yok. Çünkü Reisi Cumhurumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ne emrediyor diyor ki tebessüm edeceksiniz. Gönül belediyeciliğinin nasıl yapıldığını önce Türkiye’ye sonra bütün dünyaya göstereceğiz” şeklinde konuştu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra ise başkanlık makamına oturarak gazetecilere fotoğraf verdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve başlama törenine, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ailesinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

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