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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla vatandaşları sahura kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla vatandaşları sahura kaldırdı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mehter takımıyla sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırdı

Sümer ve Güzelyurt mahallelerinde marş seslendirerek vatandaşları sahur için uyandırmaya çalışan mehter takımını sokaklarda gören mahalle sakinlerinden kimi evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi kimi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

Mehteran takımını yakından görebilmek için sokağa çıkan çocuklara, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Arı, yaptığı açıklamada, insanlara farklı bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek, "Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşehrilerimizle böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Bu gece hemşehrilerimizle kucaklaşıp, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği, beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir." dedi.

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