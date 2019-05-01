HABER

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan çat kapı ev ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:48 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler Mahallesi’nde çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu.Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Nevşehir Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen su kuyusu çalışmalarını inceledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler Mahallesi’nde çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Nevşehir Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen su kuyusu çalışmalarını inceledi. Burada birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, daha sonra çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Belediye ekiplerinin çalıştığı alanın yakınlarındaki tek katlı müstakil bir evin zilini çalan Başkan Arı, Ülger ailesinin evine misafir oldu. Karşılarında Belediye Başkanı Rasim Arı’yı gördüklerinde oldukça şaşıran ve mutlu olan aile fertleri Arı’ya, kuzine sobada pişirdikleri patateslerden ikram etti. Ev sakinleri ile bir süre sohbet eden Arı, “Bizler bu milletin hizmetkârıyız. Onlara hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya söz verdik. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdürdüğümüz yoğun iş tempomuzun arasında bu şekilde evlerine misafir olarak hayır dualarını aldığımız vatandaşların güler yüzü, bizlere güç veriyor. Belediyemizin kapılarını ve gönlümüzü sonuna kadar açtığımız vatandaşlarımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildiŞanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildi
Pencereden düşen çocuk yaralandıPencereden düşen çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.