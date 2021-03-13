Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da oturduğu Güzelyurt Mahallesi 212.Sokak Öztan Sitesine ait istinat duvarı çöktü.

3 ARAÇ DUVARIN ALTINDA KALDI

İstinat duvarının çökmesinin ardından park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kalırken apartman sakinlerinde büyük panik oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken çöken duvarın altında kalan otomobillerin içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi.

"ŞU ANDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şu an neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şu anda konuşmak için erken” dedi.

