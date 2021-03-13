HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

13.03.2021 22:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de bir apartman binasına ait istinat duvarının çökmesiyle birlikte park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Nevşehir’de bir apartman binasına ait istinat duvarının çökmesiyle birlikte park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da oturduğu Güzelyurt Mahallesi 212.Sokak Öztan Sitesine ait istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kalırken apartman sakinlerinde büyük panik oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken çöken duvarın altında kalan otomobillerin içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şuan neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şuanda konuşmak için erken” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldularBaşlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldular
Başarıyla tamamlandı! 'Semalarımızda hür ve özgür'Başarıyla tamamlandı! 'Semalarımızda hür ve özgür'
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Belediye Başkanı'nın apartmanının istinat duvarı çöktü

Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021

Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Vasip Şahin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir'de yeni koronavirüs kararları

Kayseri’de 4 katlı binada korku dolu anlar! Apartmanın çatısı alev topuna döndü

4 katlı binada korku dolu anlar

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.