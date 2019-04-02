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Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 23:58 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de belediye başkan adayı olarak gösterilen AK Parti'li Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de belediye başkan adayı olarak gösterilen AK Parti'li Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını alarak belediyeye geçen AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, davul-zurna eşliğinde karşılandı. Arı, tebrikleri kabul ederek, makamına geçti. Arı, belediye başkanlığı görevini eski başkan Atilla Seçen'den teslim aldı.

'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ'

Nevşehir'in yeni belediye başkanı Rasim Arı, "31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde halkımızın tercih ve teveccühleri ile belediye başkanı olarak görevlendirildim. Bu mübarek Miraç gününde mazbatamızı alma güzelliğine kavuştuk. Bizim için Miraç günü mübarek bir gün ve bu gün göreve başlamak bizim için çok anlamlı oldu. Allah’a hamd olsun güzel bir günde göreve başladık. İnşallah Nevşehir halkına, Belediye Meclis üyelerimizle birlikte, güzel hizmetler yapmayı hedefledik. Rabbim inşallah hepimizi bu görevde muvaffak kılar. Bu günden itibaren 110 bin nüfuslu Nevşehir'in tamamının Belediye Başkanı olduğumu ve tamamına hizmet etmeyi hedefliyorum. Herkesin belediye başkanıyız, genç-yaşlı demeden hizmet almaya layık olan tüm halkımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya gayret edeceğim" dedi.

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