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  4. Nevşehir Belediyesi eski çalışanlarına operasyon: 4 gözaltı

Nevşehir Belediyesi eski çalışanlarına operasyon: 4 gözaltı

20.11.2020 20:32 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nevşehir Belediyesinin 4 eski çalışanı gözaltına alındı.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver zamanında görev yapan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nevşehir Belediyesinin 4 eski çalışanı gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver zamanında görev yapan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sabah saatlerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin KOM Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken operasyona yönelik Cumhuriyet Başsavcılığından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

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