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Nevşehir Belediyesi'nden, ABD ürünlerine boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Belediyesi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından, hiçbir yatırım ve hizmet odaklı çalışma için ABD menşeli ürün kullanılmaması kararı aldı.

Nevşehir Belediyesi'nden, ABD ürünlerine boykot

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından, hiçbir yatırım ve hizmet odaklı çalışma için ABD menşeli ürün kullanılmaması kararı aldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye'nin NATO müttefiki olan ABD'nin uluslararası hukuk normlarını da hiçe sayan bir anlayış içerisinde Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararının hiçbir zeminde değerlendirmeye bile alınamayacak düzeyde olduğunu belirtti. Başkan Seçen, bu nedenle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının hiçbir meşruiyetinin olmadığını ifade etti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından, Nevşehir Belediyesi olarak hiçbir yatırım ve hizmet odaklı çalışmanın içerisinde ABD menşeli hiçbir ürünün satın alınmaması yönünde ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Seçen, ''Türkiye'nin hukuk kurallarına riayet etmemeyi bir alışkanlık hale getiren ABD'ye karşı, bizler de ABD'nin ürünlerini kullanmamayı bir alışkanlık haline getirme kararlılığı içerisindeyiz. Bundan sonra Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yatırım çalışmaları ve belediyemizin her türlü etkinliklerinde her ne şekilde olursa olsun ABD menşeli hiçbir ürünü kesinlikle satın almama kararı aldık" dedi.

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