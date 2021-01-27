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Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak

27.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ikinci yarının ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak.3.Lig 1.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ikinci yarının ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak.
3.Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 28 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçı öncesi Teknik direktör Özgür Zengin nezaretinde son antrenmanını yaptı. 16. hafta mücadelesinde yarın oynayacağı Fatsa Belediyespor maçı için dün akşam saatlerinde Fatsa’ya ulaştı. Deplasmanda Fatsa Belediyespor’a konuk olacak kırmızı-beyazlılar kalacakları otele yerleştikten sonra yarınki maç için son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Fatih İlçe stadyumunda yaparak maç saatini beklemeye başladı. Mutlak galibiyet parolası ile Fatsa’ya gelen Kırmızı beyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlemleniyor.

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