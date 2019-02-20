HABER

Nevşehir Belediyespor'un görme engelli en fanatik taraftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Nevşehir'de görme engelli Hasan Memili (42), Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren taraftarı olduğu Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlara giderek stattan takip ediyor.

Nevşehir'de görme engelli Hasan Memili (42), Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren taraftarı olduğu Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlara giderek stattan takip ediyor.
Doğuştan görme engelli olan Hasan Memili, çocuk yaştan bu yana Nazilli Belediyespor'un tüm maçlarını tribünde takip ediyor. Geçen hafta Kocaeli Körfez maçı deplasmanına giden Memili, bu hafta da Nevşehir Gazi Stadı'nda Nazilli Belediyespor maçında takımını tribünde destekledi. Hasan Memili, maçta kendisine taraftarların bazen maçı anlattığını, bazen ise taraftarlara kulak vererek maçı takip ettiğini söyledi. Tribünde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Memili, şöyle konuştu
Taraftarın neşesini, huzurunu, mutluluğunu görüyorsunuz. Bu takım şampiyonluğu hak etti. Futbolcularımız emeklerine yüreklerine sağlık. Ben de bir görme engelli olarak maçları tribünde takip etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gol olduğunda öyle bir tezahürat oluyor ki bizi heyecanlandırıyor. Taraftarlarımız da 'gol' dediğinde anlıyorum ki takımımız gol atmış
Futbolculara seslenen Memili, Eğer beni izliyorlarsa kendi yerlerine koysunlar. Her maçlarına gelip elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ne olur bizim boynumuzu bükük bırakmasınlar. Bu şampiyonluk duygusunu futbolcu kardeşlerimden rica ediyorum. Yüreklerine, emeklerine sağlık; ama daha fazlasını yapıp bu şampiyonluğu bize yaşatsınlar dedi.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.