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  4. Nevşehir beyaza büründü

Nevşehir beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:02 | Son Güncelleme

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla şiddetini artırarak devam ediyor.

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla şiddetini artırarak devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iş yerlerine gitmekte olan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ise kar kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkardı.
Nevşehir’de kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken yetkililer kar yağışına karşı vatandaşları ve araç sürücülerini uyardı.

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