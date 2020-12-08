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  4. Nevşehir'de belediye işçisinden yol çalışması sırasında kanun resitali

Nevşehir'de belediye işçisinden yol çalışması sırasında kanun resitali

08.12.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarının yapıldığı esnada bir belediye işçisinin de yanında getirdiği kanunla diğer mesai arkadaşlarına resital sunması mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi 10.sokakta bozuk olan yolda çalışma yapıldı.

Belediye çalışanları tarafından yapılan çalışmalar sırasında ise isminin Abdullah Çelikel olduğu öğrenilen belediye çalışanının ise mesai arkadaşlarına kanun resitali yapılması sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Yol yapım çalışmaları tamamlanana kadar mesai arkadaşlarına adeta bir müzik resitali sunan Abdullah Çelikel’in bu davranışı mahalle sakinleri tarafından da saniye saniye görüntülendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakınız, işini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" sözleri ve alkış emojisi ile paylaştı.

(İHA)

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