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Nevşehir'de elektrik kesintisi! 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi!

22.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu olurken, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Derinkuyu, Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş, Merkez detayı dikkat çekti. Peki, 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi...

Nevşehir'de elektrik kesintisi! 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi!

Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 22 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

NEVŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 22 EKİM 2022 CUMARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. 22 Ekim Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi bilgileri paylaşıldı. İşte 22 Ekim Cumartesi günü Nevşehir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler...

NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Küçük Ek Tesis Çalışması
İlçe Belediyesi : Hacıbektaş
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-10-2022 Saati :11:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 22 Ekim 2022 Saat :14:00:00
Kesinti Yaşanacak Bölgeler : YENİYAPAN KÖYÜ Tamamı Küçük Ek Tesis Çalışması
Şehir : Nevşehir
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Kesintiden Etkilenen Bölgeler : DEMİRCİ Mh Mh. ŞEHİT ERHAN KARATAŞ Caddesi Abone Bağlama
Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saat :10:00:00
Kesintinin Bitiş Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saati :12:00:00
İlçe : Derinkuyu
Elektrik Kesintisi İçin Gösterilen Neden : Abone Bağlama
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat
Şehir : Nevşehir

Etkilenen Yerleşimler : BAYRAMLI Mahallesi ÇEKMİ YOLU Sokak Abone Bağlama
Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat
İl : Nevşehir
İlçesi : Derinkuyu
Kesinti İçin Gösterilen Neden : Abone Bağlama
Kesinti Başlangıç : 22 Ekim - 2022 10:00:00 Saatinde
Kesinti Bitiş Zamanı : 22 Ekim 2022 Saat :12:00:00

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Ekim 2022 Saati :10:00:00
Kesintinin Bitiş Zamanı : 22-10-2022 Saat :12:00:00
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : SUVERMEZ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ FATİH Sokak Abone Bağlama
Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 2 saat
Şehir : Nevşehir
İlçe : Derinkuyu
Kesinti Açıklaması : Abone Bağlama

Beklenen Kesinti Süresi : 2 saat
Kesinti Başlangıç Tarihi : 22 Ekim Cumartesi 2022 Saati :10:00:00
Kesinti Bitme Vakti : 22 Ekim Cumartesi - 2022 Saati :12:00:00
Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Abone Bağlama
Etkilenen Bölgeler : CUMHURİYET Mah Mh. ŞEHİT TURAN DAMGACI Caddesi YALAKLIYOLU Sk. Abone Bağlama
Şehir : Nevşehir
İlçe : Derinkuyu

Kesinti Başlangıç Vakti : 22-10-2022 Saat :10:00:00
Kesinti Bitiş : 22 Ekim 2022 15:00:00 saatinde
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : KARACAŞAR Mh Mh. ALACAŞAR Caddesi ATATÜRK Bulvarı BASANSARNIÇ Caddesi CUMHURİYET Meydanı ÇAT Caddesi İSTİKLAL/1 SOKAK Sk. NECİP FAZIL Sk. SAYGILI Sk. TERLEMEZ (YEŞİLLİ) Sk. ULUSOY Sk. Bakım Çalışması
İl : Nevşehir
Hesaplanan Kesinti Müddeti : 5 saat
Elektrik Kesintisi Nedeni : Onarım çalışmaları
İlçe : Gülşehir

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat 30 dakika
Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saati :09:30:00
Kesinti Bitiş : 22.10.2022 Saat :12:00:00
Şehir : Nevşehir
Kesinti Yaşanacak Yerler : BAHÇELİEVLER Mh 600 Sokak Bakım Çalışması
İlçe : Avanos
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Bakım çalışması

Şehir : Nevşehir
İlçe : Avanos
Beklenen Kesinti Müddeti : 2 saat 30 dakika
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Tamir bakım çalışması
Elektrik Verilemeyecek Kesimler : CUMHURİYET Mh Mh. 521 Sk. 522 Sk. KAPADOKYA Caddesi Bakım Çalışması
Kesinti Başlangıç Tarihi : 22-10-2022 Saat :09:30:00
Kesintinin Bitiş Zamanı : 22/Ekim 2022 Saat :12:00:00

Sorumlu Kurumun Açıklaması : Bakım çalışması
Kesinti Başlama Zamanı : 22-10-2022 Saati :09:00:00
Kesintinin Bitiş Vakti : 22.10.2022 Cumartesi Saati :17:00:00
İlçe : Merkez
Kesintinin Tahmini Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : 20 TEMMUZ Mah Mahallesi. BARAKLI RAŞİT EFENDİ Caddesi BARIŞ Sk. BİLLUR Sk. BUĞRA Sk. KUMRU Sk. NEHİR Sk. SEVGİ Sk. SÖNMEZ Sk. ZÜMRÜT Sk. Bakım Çalışması
Şehir : Nevşehir

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Ekim Cumartesi 09:00:00 saatinde
Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 22.10.2022 Saati :17:00:00
İlçe : Merkez
Kurum Açıklaması : Onarım çalışmaları
İl : Nevşehir
Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : KIRATLIOĞLU Mahallesi Mh. CENGİZ TOPEL Sk. ÇAKINLI Sk. DURU Sk. EKER Sk. ESER Sk. KILIÇ Sk. SELÇUK Sk. SÖNMEZ Sk. ŞHT.MUSA ÖZALKAN Sk. ŞHT.NİHAT ÖZSOY Sk. YARGI Sk. Bakım Çalışması

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Nevşehir elektrik kesintisi

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