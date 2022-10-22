Nevşehir'de elektrik kesintisi! 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi!

Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 22 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 Nevşehir'de elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

NEVŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 22 EKİM 2022 CUMARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. 22 Ekim Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi bilgileri paylaşıldı. İşte 22 Ekim Cumartesi günü Nevşehir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler...

NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Küçük Ek Tesis Çalışması

İlçe Belediyesi : Hacıbektaş

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22-10-2022 Saati :11:00:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 22 Ekim 2022 Saat :14:00:00

Kesinti Yaşanacak Bölgeler : YENİYAPAN KÖYÜ Tamamı Küçük Ek Tesis Çalışması

Şehir : Nevşehir

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Kesintiden Etkilenen Bölgeler : DEMİRCİ Mh Mh. ŞEHİT ERHAN KARATAŞ Caddesi Abone Bağlama

Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saat :10:00:00

Kesintinin Bitiş Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saati :12:00:00

İlçe : Derinkuyu

Elektrik Kesintisi İçin Gösterilen Neden : Abone Bağlama

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

Şehir : Nevşehir

Etkilenen Yerleşimler : BAYRAMLI Mahallesi ÇEKMİ YOLU Sokak Abone Bağlama

Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

İl : Nevşehir

İlçesi : Derinkuyu

Kesinti İçin Gösterilen Neden : Abone Bağlama

Kesinti Başlangıç : 22 Ekim - 2022 10:00:00 Saatinde

Kesinti Bitiş Zamanı : 22 Ekim 2022 Saat :12:00:00

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Ekim 2022 Saati :10:00:00

Kesintinin Bitiş Zamanı : 22-10-2022 Saat :12:00:00

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : SUVERMEZ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ FATİH Sokak Abone Bağlama

Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 2 saat

Şehir : Nevşehir

İlçe : Derinkuyu

Kesinti Açıklaması : Abone Bağlama

Beklenen Kesinti Süresi : 2 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 22 Ekim Cumartesi 2022 Saati :10:00:00

Kesinti Bitme Vakti : 22 Ekim Cumartesi - 2022 Saati :12:00:00

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Abone Bağlama

Etkilenen Bölgeler : CUMHURİYET Mah Mh. ŞEHİT TURAN DAMGACI Caddesi YALAKLIYOLU Sk. Abone Bağlama

Şehir : Nevşehir

İlçe : Derinkuyu

Kesinti Başlangıç Vakti : 22-10-2022 Saat :10:00:00

Kesinti Bitiş : 22 Ekim 2022 15:00:00 saatinde

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : KARACAŞAR Mh Mh. ALACAŞAR Caddesi ATATÜRK Bulvarı BASANSARNIÇ Caddesi CUMHURİYET Meydanı ÇAT Caddesi İSTİKLAL/1 SOKAK Sk. NECİP FAZIL Sk. SAYGILI Sk. TERLEMEZ (YEŞİLLİ) Sk. ULUSOY Sk. Bakım Çalışması

İl : Nevşehir

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 5 saat

Elektrik Kesintisi Nedeni : Onarım çalışmaları

İlçe : Gülşehir

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat 30 dakika

Kesinti Başlangıç Zamanı : 22.10.2022 Cumartesi Saati :09:30:00

Kesinti Bitiş : 22.10.2022 Saat :12:00:00

Şehir : Nevşehir

Kesinti Yaşanacak Yerler : BAHÇELİEVLER Mh 600 Sokak Bakım Çalışması

İlçe : Avanos

Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Bakım çalışması

Şehir : Nevşehir

İlçe : Avanos

Beklenen Kesinti Müddeti : 2 saat 30 dakika

Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Tamir bakım çalışması

Elektrik Verilemeyecek Kesimler : CUMHURİYET Mh Mh. 521 Sk. 522 Sk. KAPADOKYA Caddesi Bakım Çalışması

Kesinti Başlangıç Tarihi : 22-10-2022 Saat :09:30:00

Kesintinin Bitiş Zamanı : 22/Ekim 2022 Saat :12:00:00

Sorumlu Kurumun Açıklaması : Bakım çalışması

Kesinti Başlama Zamanı : 22-10-2022 Saati :09:00:00

Kesintinin Bitiş Vakti : 22.10.2022 Cumartesi Saati :17:00:00

İlçe : Merkez

Kesintinin Tahmini Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : 20 TEMMUZ Mah Mahallesi. BARAKLI RAŞİT EFENDİ Caddesi BARIŞ Sk. BİLLUR Sk. BUĞRA Sk. KUMRU Sk. NEHİR Sk. SEVGİ Sk. SÖNMEZ Sk. ZÜMRÜT Sk. Bakım Çalışması

Şehir : Nevşehir

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 22 Ekim Cumartesi 09:00:00 saatinde

Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 22.10.2022 Saati :17:00:00

İlçe : Merkez

Kurum Açıklaması : Onarım çalışmaları

İl : Nevşehir

Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : KIRATLIOĞLU Mahallesi Mh. CENGİZ TOPEL Sk. ÇAKINLI Sk. DURU Sk. EKER Sk. ESER Sk. KILIÇ Sk. SELÇUK Sk. SÖNMEZ Sk. ŞHT.MUSA ÖZALKAN Sk. ŞHT.NİHAT ÖZSOY Sk. YARGI Sk. Bakım Çalışması

