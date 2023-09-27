Nevşehir'de eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti, 5'inci kattan aşağı düştü

Olay, saat 23.30 sıralarında Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İ.A. ile eski kayınvalidesi D.A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti.

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İ.A. ve D.A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpederi ile kayınvalidesi ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İHA-DHA

