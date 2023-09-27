HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nevşehir'de eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti, 5'inci kattan aşağı düştü

Nevşehir'de eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti, 5'inci kattan aşağı düştü

27.09.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de Oğuzhan Şen, ayrıldığı eşinin yaşadığı eve giderek eski kayınpederi ve kayınvalidesini darp etti. Şen, olay sırasında 10 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Nevşehir'de eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti, 5'inci kattan aşağı düştü

Olay, saat 23.30 sıralarında Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İ.A. ile eski kayınvalidesi D.A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti.

eski-kayinpederi-ile-kayinvalidesini-darbedip-5inci-kattan-dusup-oldu_6951_dhaphoto4

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İ.A. ve D.A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

eski-kayinpederi-ile-kayinvalidesini-darbedip-5inci-kattan-dusup-oldu_6951_dhaphoto3 (1)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpederi ile kayınvalidesi ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

eski-kayinpederi-ile-kayinvalidesini-darbedip-5inci-kattan-dusup-oldu_6951_dhaphoto1

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Google'ın 25. yaş günü Doodle oldu! Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce bir hayali gerçekleştirdiGoogle'ın 25. yaş günü Doodle oldu! Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce bir hayali gerçekleştirdi
Irak'ta düğünde yangın! 100 ölü 500 yaralıIrak'ta düğünde yangın! 100 ölü 500 yaralı
Aracıyla feribota binmek isterken denize uçtu!Aracıyla feribota binmek isterken denize uçtu!
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.