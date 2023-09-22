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  4. Nevşehir'de feci kaza! Araç hurdaya döndü: 2 ölü

Nevşehir'de feci kaza! Araç hurdaya döndü: 2 ölü

22.09.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada araç hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri ölen kişilerin cansız bedenlerini güçlükle çıkartabildi.

Nevşehir'de feci kaza! Araç hurdaya döndü: 2 ölü

Niğde-Ankara Otoyolu'nda Mustafa K'nin (24) idaresindeki hafif ticari araç, Derinkuyu gişeler mevkiinde bir kamyona arkadan çarptı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve otoyol trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan sürücü ile Yusuf U'nun (19) hayatını kaybettiğini belirledi.
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Hurdaya dönen araçta sıkışan cansız bedenler, Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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trafik kazası

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