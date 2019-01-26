Nevşehir'de gerçekleşen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Durdu Öcal'ın kullandığı 40 AAF 294 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Aylı köyü yolunda, Orhan Karacan idaresindeki 50 KE 942 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma Karacan, Gonca Yılmaz, Nurhan Bilen ve Elifnur Bilen, Kozaklı ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Orhan Karacan ile eşi Fatma Karacan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan Durdu Öcal'ın, Kozaklı'nın Çayiçi köyü muhtarı olduğu öğrenildi. (AA)



