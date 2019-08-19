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Nevşehir'de gıda zehirlenmesinde sayı 97’ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 03:10 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı 97’ye yükseldi. İlk başlarda hastaneye başvuran turist sayısı 52 olarak açıklanmıştı.

Nevşehir'de gıda zehirlenmesinde sayı 97’ye çıktı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde konaklayan Çinli ve Endonezyalı turist kafilesinden 90 kişi dün gece mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye müracaat etti.

SAYI 97'E ULAŞTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde tedavileri tamamlanan turistlerden 57’si taburcu edilirken, aynı şikayetle Kapadokya Hastanesine 3, Versa Hastanesine ise 4 turist daha getirildi. Böylece gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı bu sabah itibarıyla 97’ye ulaştı.

30 TURİSTİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kapadokya Hastanesine müracaat eden 3 turistin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenilirken, Versa Hastanesinde de 7 turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Versa Hastanesinde şuanda 30 turistin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Rahatsızlanan turistlerin durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını, test edilmesi amacıyla otelden gerekli numunelerin alındığını kaydetti.

Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, "Durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tedavileri başladı. Otelde şu an 280 kişi konaklıyor ama belli sayıda bir grup rahatsızlanmış durumda. Yemeğini farklı yerlerde yiyen turistler de var, durum araştırılacak ve gerekli işlemler ona göre yapılacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici de turistlerin tedavi altına alındığı hastaneleri ziyaret ederek hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Kaynak: DHA-AA

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Nevşehir turist zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
avrupalı turistleri zehirleyinde görelim. garibanları üç kuruş fazla kazananacaz diye süründürün gece gece hastanelerde
Uc kuruş daha fazla para kazanmak için imaj zedeleyen para babaları size de günaydın
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