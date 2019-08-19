Nevşehir'de gıda zehirlenmesinde sayı 97’ye çıktı

Rahatsızlanan turistlerin durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını, test edilmesi amacıyla otelden gerekli numunelerin alındığını kaydetti.

30 TURİSTİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR Kapadokya Hastanesine müracaat eden 3 turistin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenilirken, Versa Hastanesinde de 7 turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Versa Hastanesinde şuanda 30 turistin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SAYI 97'E ULAŞTI Gecenin ilerleyen saatlerinde tedavileri tamamlanan turistlerden 57’si taburcu edilirken, aynı şikayetle Kapadokya Hastanesine 3, Versa Hastanesine ise 4 turist daha getirildi. Böylece gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı bu sabah itibarıyla 97’ye ulaştı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde konaklayan Çinli ve Endonezyalı turist kafilesinden 90 kişi dün gece mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye müracaat etti.

Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, "Durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tedavileri başladı. Otelde şu an 280 kişi konaklıyor ama belli sayıda bir grup rahatsızlanmış durumda. Yemeğini farklı yerlerde yiyen turistler de var, durum araştırılacak ve gerekli işlemler ona göre yapılacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici de turistlerin tedavi altına alındığı hastaneleri ziyaret ederek hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Kaynak: DHA-AA

