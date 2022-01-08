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Nevşehir'de hayrete düşüren olay! Komşuları hayatı zindan etti

08.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en garip olaylarından biri Nevşehir'de yaşandı. Sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamera görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Nevşehir'de hayrete düşüren olay! Komşuları hayatı zindan etti

Akıllara durgunluk veren olay Nevşehir'de yaşandı. Gönül Akçalı isimli kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı. Akçalı’nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar geri almak istedi.

"KİRACILARI ÜSTÜMÜZE SALDI"

Eve, değerinden düşük bedel teklif edilince satmadığını söyleyen Akçalı yaptığı açıklamada, “İki yıl önce bu evi almıştım. Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım. O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı. Kimisi kapıma geldi kapımın kilidini kırdı. Tekrar anahtar değiştirdim. Kimisi kapıma tekme, tokatla yanaştı. Bizi korkutmak için gecenin bir yarısı kapıma terlik fırlattılar” şeklinde konuştu.

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Kendisine verilen rahatsızlığın bunlarla da sınırlı olmadığını iddia eden Gönül Akçalı, “Gece gelerek doğal gazımın vanasını kapattılar. Aşağıdan su vanasını kapattılar. Her bir kiracıya bir şeyler yaptırıyor” dedi.

"HAVALANDIRMA DELİKLERİNDEN GAZ SIKIYORLAR"

Komşuları tarafından evine biber gazı sıkıldığını iddia eden Akçalı, “Evimi havalandırmak için camlarımı açtığımda kimyasal gaz sıkıyorlar. Tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Bu da yetmiyormuş gibi lavabo ve havalandırma deliklerinden bile gaz sıkıyorlar. Boş buldukları yerlerden kimyasal gazlar sıkıyorlar” şeklinde konuştu.

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"OKSİJENİMİZİ KESTİLER"

Daha önce gerekli yerlere müracaat ettiğini ancak iddialarını ispatlayamadığı için takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Akçalı, “Çok zor durumdayız, yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyorum. Evde kalan yaşlı bir annem var. Nefes alamıyor. 4 buçuk aydır kimyasal gazlar ile mücadele ediyoruz. Gaz olayını ispat edemediğim için zor durumdayım. Allah’ın verdiği oksijeni bizden kestiler” ifadelerini kullandı.

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"BİZE DELİ DİYORLAR"

Evlerinden dışarı çıktıklarında komşuları tarafından ’deli’ diye hitap ettikleri iddiasında bulunan Akçalı, “Komşularımız bize ’deli’ diye hitap ediyor. ’Bunlar akli dengesini bozdu’ diye iftira ediyorlar. Bunların birçoğunu kamera kayıtlarıyla ispat etmeye başladım” dedi.

İftiralarla da mücadele ettiğini söyleyen Gönül Akçalı, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair başvurularda da bulundu. Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Akçalı, buradan gelecek raporu beklediğini belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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