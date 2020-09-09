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Nevşehir'de izne gelen Uzman Çavuş Yasin A. intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul'daki birliğinden Nevşehir'e izinli gelen Uzman Çavuş Yasin A. (25), sokakta havaya 2 el ateş ettiği tabancasını başına da dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Nevşehir'de izne gelen Uzman Çavuş Yasin A. intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan Uzman Çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak, ateşledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uzman Çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Yasin A.'nın intiharıyla ilgili inceleme başlattı.

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