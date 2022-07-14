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  4. Nevşehir'de komşu dehşeti! Kulak memesi koparıldı, kafasına dikiş atıldı

Nevşehir'de komşu dehşeti! Kulak memesi koparıldı, kafasına dikiş atıldı

14.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de komşusunun ayakkabı dolabı üzerine çanta koyması nedeniyle çıkan kavgada kadın ve çocukları acımasızca yumruklanırken baba Fethi Özdemir'in de kulak memesi koparıldı, kafasına 6 dikiş atıldı. Komşularından şikayetçi olduklarını ifade eden Özdemir, ''Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk ve hala karşı dairemizde oturuyorlar. Can güvenliğimiz yok, uyuyamıyoruz" dedi.

Nevşehir'de komşu dehşeti! Kulak memesi koparıldı, kafasına dikiş atıldı

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre Fethi Özdemir'in eşi, karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine çanta koydu. Duruma sinirlenen şahıs, beraberindekilerle birlikte Özdemir'in evine saldırdı. Kapıyı açan kadın ve çocukları acımasızca yumruklayan şahıslar, eve gelen Fethi Özdemir'e de saldırdı. Olayda Fethi Özdemir'in kulak memesi koparken, hastanede tedavi altına alındı. İlk tedavisi tamamlanan Özdemir'in başına ise 6 dikiş atılırken, darp edilen kızı ve eşi de hastanedeki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

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ÇANTASINI AYAKKABI DOLABININ ÜZERİNE KOYMASIYLA BAŞLADI

Her şeyin bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulmasıyla başladığını aktaran Fethi Özdemir, komşularından şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve gelirken saldırıya uğradı. Sonrasında telefon üzerine eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren yine aynı 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Beni, eşimi ve çocuklarımı darp ettiler. Konu, bir çantayı ayakkabı dolabının üzerine koymayla başladı. Sonrasında kendileri akrabalarını çağırarak ailem ve beni saldırıya uğrattı. Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk ve hala karşı dairemizde oturuyorlar. Can güvenliğimiz yok, uyuyamıyoruz" dedi.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, karşı komşuları tarafından evlerinde saldırıya uğrayan Özdemir ailesinin çocukları, korku içerisinde yaşananları kaydetti. Küçük çocuk, saldıran kişilere karşı koyan ailesine bir yandan destek verirken bir yandan da dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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