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  4. Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 20:18 | Son Güncelleme

Nevşehir'de koronavirüs taşıdıkları iddiasıyla durdurulan kamyondaki baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde durdurulan kamyonun çevresine şerit çekilerek araca yaklaşılması yasaklandı.

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kamyonda bulunan M.Ş. (50) ve oğlu K.Ş'nin (25) koronavirüs taşıdığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

'KAMYONA YAKLAŞMAYIN' UYARISI

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamyonu durdurdu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, kamyon içinde bulunan M.Ş. ve K.Ş'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis durdurulan kamyonun çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşları kamyona yaklaşmaması konusunda uyardı.

Nevşehir Belediyesi sağlık ekipleri kamyon ve çevresini dezenfekte etti. (DHA)

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