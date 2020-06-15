Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kamyonda bulunan M.Ş. (50) ve oğlu K.Ş'nin (25) koronavirüs taşıdığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamyonu durdurdu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, kamyon içinde bulunan M.Ş. ve K.Ş'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis durdurulan kamyonun çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşları kamyona yaklaşmaması konusunda uyardı.
Nevşehir Belediyesi sağlık ekipleri kamyon ve çevresini dezenfekte etti. (DHA)