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Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısı 5,2 kat arttı

13.04.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu ‘kırmızı’ kategoride bulunan Nevşehir’de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8 Şubat tarihinden bugüne kadar 5,2 kat artış gösterdi.

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısı 5,2 kat arttı

Türkiye’nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu ilk kez 8 Şubat tarihinde yayınlandı. 8 Şubat tarihinde yayınlanan tabloda Nevşehir’de 100 binde görülen vaka sayısı 66,16 olarak açıklanmasının ardından aradan geçen zaman da Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısı 5,2 kat artış gösterdi.

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Nevşehir’de 8 -14 Şubat tarihleri arasında yüz bide 66,16 olarak açıklanan vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında ise 343,98 olarak açıklandı.

Açıklanan rakamların ardından aradan geçen 2 aylık zaman diliminde Nevşehir’de Kovid-19 vaka sayısı 5,2 kat artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Nevşehir

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