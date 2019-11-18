Nevşehir'de nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymayan araçtan polislere ateş açıldı!

Alınan bilgilere göre, Ürgüp’ten Nevşehir’e gelmekte olan bir otomobili polis durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 3 kişi polis ekiplerinden kaçtı.

POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Araç içerisinde bulunan tüfekle polise de ateş açtıkları öğrenilen şahıslar polis ekiplerinin ile uzun süren kovalamaca sonrasında Nevşehir Güzelyurt Mahallesi 202. Sokak’ta yakalandı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler tarafından otomobil içerisinde ve çevrede arama yapıldı. Otomobil içerisinde ise şoför koltuğunda tüfek olması dikkatlerden kaçmadı.

Gözaltına alınan şahıslar polise direnirken kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere ise çekim yapmamalarını söyleyerek hakaretler etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli polis arabalarına bindirilerek karakola götürüldü. (İHA)