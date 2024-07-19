Nevşehir'de yeni ev sahibinden "Evden çık" büyüsü: Çukuru görenlerin tüyleri diken diken oldu

Hazine aramak için kaçak kazı yaptıkları evden kiracıyı bir an önce çıkartmak isteyen yeni ev sahiplerinin yaptığı büyüyü jandarma ekipleri ortaya çıkardı. Foseptik çukurundan kemikler ve kiracıların fotoğraflarının bulunduğu parçalar çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, JANDARMA GELDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mazı köyünde kaçak define aramak isteyen şahıslar önce define arayacakları 2 katlı evi satın aldı. Şahıslar, satın aldıkları evdeki dairenin birinde oturan kiracıyı çıkartmak istediler. Kiracılar çıkmayacaklarını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönünce kiracı jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akıllara durgunluk veren bir başka olayla karşılaştı.

BÜYÜ YAPIP FOSEPTİK ÇUKURUNA ATMIŞLAR!

Yeni ev sahibinden şikayetçi olan Servet D. birkaç gün önce evi yeni alan şahısların foseptik çukuruna bir şeylerin attıklarını söyledi. Bunun üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri foseptik çukurunda şoke eden görüntüyle karşılaştı.

Jandarma ekipleri foseptik çukurunda kiracıların fotoğraflarının bağlı bulunduğu hayvanlara ait kemik parçalarını buldu. Yeni ev sahibinin kiracıları bir an önce çıkartmak için büyü yaptırdığı anlaşıldı.

Yaptıkları büyüyü evin foseptik çukuruna attıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR DE DEFİNE AVI İÇİN ÇUKUR KAZMIŞLAR

Çevrede aramalarını genişleten jandarma ekipleri evin bahçesinin başka bir bölümünde yaklaşık 30 metre derinliğinde kazılmış bir çukur gördü. Yapılan araştırmada evi yeni alan kişilerin evin bahçesinde define aradıkları ve evi de define aramak için satın aldıkları ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri evi satın alan 1 kişi ile define arayan bir başka kişiyi gözaltına aldı.

"BURADA HAZİNE ARIYORLAR"

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız gazetecilere yaptığı açıklamada, “Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık. 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için buradaki evi satın almışlar” dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır