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Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

01.01.2021 00:22 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği 00.03’de dünyaya gelen Kayra bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Melike-Yasin Alevli çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Nevşehir Kapadokya Hastanesinde saat 00.03’te Kayra bebek 3 buçuk kg ağırlığında ve 51 cm boyunda dünyaya geldi. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olarak Melike-Yasin Alevli çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çiftçi ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Kayra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, “ Yeni yılın ilk bebeği Kayra bebek saat 00.03 geçe dünyaya geldi. Şükür bebekte iyi anne de iyi. Ameliyatımız gayet güzel geçti. İnşallah ailesine, vatan, millete hayırlı bir evlat olur. Kayra bebek 3 buçuk kilogram ağırlığında ve 51 cm olarak dünyaya geldi” dedi. Anne Melike Alevli ise açıklamasında, “Bu özel ve güzel günde çok mutluyum. Oğlumu kucağıma aldı. Yeni yılın ilk günü oğlumun dünyaya gelmesi çok özel bir duygu oldu bizim için, çok mutluyuz” diye konuştu. Baba Yasin Alevli’de yeni yılın en güzel hediyesi bizim olduğu için çok mutluyuz dedi. (İHA)

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