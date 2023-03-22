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NEVŞEHİR İMSAKİYE 2023: Nevşehir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Nevşehir ramazan imsakiyesi

22.03.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir imsakiyesi 2023 hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı sonunda geldi. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayında oruç tutma ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar imsak, sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Peki, Nevşehir imsak saati kaçta, sahur vakti ne zaman? İşte Nevşehir ilk sahur ve iftar vakitleri..

NEVŞEHİR İMSAKİYE 2023: Nevşehir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Nevşehir ramazan imsakiyesi

Nevşehir sahur vakti, imsak saati on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Bu gece ilk sahura kalkacak olan müslümanlar Nevşehir'de ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? Nevşehir sahur vakti, imsak saati kaçta? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve son oruç günü ise 20 Nisan 2023 günü tutulacak. İşte Diyanet 2023 Nevşehir ramazan imsakiyesi...

NEVŞEHİR İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Nevşehir'de ilk sahur saat 05:12'de yapılacak.
24 Mart Nevşehir sahur saati 05:10
25 Mart Nevşehir sahur saati 05:08
26 Mart Nevşehir sahur saati 05:07

NEVŞEHİR İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Nevşehir'de ilk iftar saati 19:02 olarak açıklandı.
24 Mart Nevşehir iftar saati 19:03
25 Mart Nevşehir iftar saati 19:04
26 Mart Nevşehir iftar saati 19:05

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

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Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

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