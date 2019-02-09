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Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 08:16 | Son Güncelleme

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 46 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen kargo tırına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA


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Nevşehir nevşehir kayseri karayolu trafik kazası

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