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Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğünden “Korona virüs” açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Nevşehir’de yüksek ateş nedeniyle Çinli bir turistin Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yapmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yaptı.Kapadokya’da tatile gelen Çinli bir turist, bir süre sonra yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yaptı.

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğünden “Korona virüs” açıklaması

Nevşehir’de yüksek ateş nedeniyle Çinli bir turistin Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yapmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yaptı.
Kapadokya’da tatile gelen Çinli bir turist, bir süre sonra yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yaptı. Çinli turistin Devlet Hastanesinde ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Çinli turistten kan alınarak tahlil sonuçları beklenmeye başladı.
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ise sosyal medyada çıkan haberler sonrasında ise yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, “İlimizde korona virüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm ili olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

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