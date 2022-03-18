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Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 18 Mart Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi edildi?

18.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava şartları yurdun belirli bölgelerini etkisi altına altı. İstanbul, Rize, Trabzon gibi şehirlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu açıklandı. Bu açıklamaların ardından Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de de olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 18 Mart Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi edildi?

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle birçok ilin valilikleri, 18 Mart'ta okulların tatil olduğunu açıkladı. Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de de bu şartlar devam ederken şehrin valiliklerinden açıklama geldi. Peki Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de kar yağışı devam ediyor. Bu nedenle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada muhtemel buzlanma nedeniyle okulların tatil olduğu duyuruldu ve şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 18 Mart'ta idari izinli sayılacağı belirtildi.
Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 18 Mart Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi edildi?

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'un dört ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıkları elverişsiz havanın etkili olduğunu duyurdu. Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildiği açıklandı.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İl genelindeki taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada yağışın ulaşım, sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği kaydedildi. İl ve tüm ilçe merkezlerine eğitim ve öğretime devam edilecek. Taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü ara verilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Nevşehir Sinop
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