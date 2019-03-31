NEVŞEHİR SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 217Toplam Seçmen : 70.906Açılan Sandık : 157Açılan Sandık Oranı : % 72,35Kullanılan Oy : 42.450Geçerli Oy : 41.436Katılım Oranı : % 83,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRASİM ARI% 51,6621.407MHPFİLİZ KILIÇ% 34,1414.148İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 10,364.293SAADET PARTİSİİSMET FATİH TERZİOĞLU% 1,51624DİĞER% 1,16480BBPAHMET BİLGİLİ% 0,96397DSPBEKİR KENDİR% 0,1250TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0834BTPABDURRAHMAN ÇAVUŞ% 0,013* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,31
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ERTAŞ% 59,811.996MHPFATİH ÖZDOĞAN% 39,771.327SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,3913BTPMUHAMMED HAYDAR ÖZDEMİR% 0,031AVANOS
Açılan Sandık Oranı : % 78,79Katılım Oranı : % 88,69
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPCELAL ALPER İBAŞ% 38,772.691AK PARTİŞABAN TOPUZ% 31,212.166MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 28,181.956DİĞER% 1,1580SAADET PARTİSİNOMAN DEMİRCİOĞLU% 0,4833BTPNAKİ DEMİR% 0,1410TKPYELİZ KARACA% 0,075DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı : % 84,62Katılım Oranı : % 91,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBÜLENT AKSOY% 46,82.651CHPMUSTAFA ERDEM% 40,652.303MHPGÜLTEKİN OĞUZ% 11,03625SAADET PARTİSİFEYZULLAH ERDEM% 1,4582BTPMİNE İPEKER% 0,074GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 83,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 48,593.644İYİ PARTİVAHDİ ARISOY% 38,372.878MHPŞENGEZER KÜRK% 11,93895SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖDEMİŞ% 1,0377DİĞER% 0,086HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı : % 76,92Katılım Oranı : % 83,77
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 33,88827ALİ EĞERALİ EĞER% 13,64333TKPALİ HAYDAR CAN SÜMER% 12,45304DSPRECAİ AKSU% 11,06270ALİ RIZA SELMANPAKOĞLUALİ RIZA SELMANPAKOĞLU% 8,73213AK PARTİŞENAY GÖK% 7,46182DİĞER% 6,15150ALİ CEMAL HÜSNÜGİLALİ CEMAL HÜSNÜGİL% 3,6990MHPÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ% 2,2154FUNDA SIROĞLU KAYAFUNDA SIROĞLU KAYA% 0,5714BTPSÜLEYMAN ÇETİN% 0,164KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı : % 61,9Katılım Oranı : % 90,22
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAKİF KABUKCUOĞLU% 42,731.208MHPCELALETTİN GÜVEN% 35,691.009CHPBÜLENT ÖCAL% 20,13569SAADET PARTİSİGÜNAY ÖZCAN% 0,9226DİĞER% 0,5315ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,1
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET AKTÜRK% 476.281CHPBEKİR ÖDEMİŞ% 39,285.250MHPHASAN ERDOĞAN% 13,631.822SAADET PARTİSİDOĞAN AK% 0,068DİĞER% 0,023BTPAHMET BÜYÜKGÖNCÜ% 0,011
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