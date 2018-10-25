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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde yayımladığı 'Valilik Genel Emri'nde, bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlarda meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiğini anımsattı.

Emir'de, ''Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verdi.

Vali Aktaş, yayımladığı genelgede, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının önlenmesi gerektiğini yineledi.

MÜDAHALEDE BULUNMAYANA SORUŞTURMA

Genelgede, uygulama hususları şöyle sıralandı:

''Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecekler. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacak. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecek. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecek.'' (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Vali İlhami Aktaş maganda düğün

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Boş yere ateş etmeyin arkadaşlar illa ateş etceksiniz yatakta edin ben her gece yakaladığım karılara yatakta ateş ediyorum şarjör boşaltıyorum :d
iyi de 17 milyon silâhın sivillerin elinde ne işi var?Be silâha sadece askerliğimi yaparken el sürdüm.Düğünler tamam da kadın cinayetleri ne olacak.SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
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