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Nevşehir'de, 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Nevşehir'de, 19 Mayıs kutlaması

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende öğrencilerin halk oyunları ve tekvando gösterileri, beğeni topladı. Törende Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitilen köpekler ile eğiticileri, gösteri yaptı. Bomba arama, uyuşturucu bulma, enkazda arama- kurtarma, yanıcı madde arama ve ileri itaat gibi konularda eğitilen köpekler, ilgiyle izlendi. Törende dedektör köpeği, çantanın içine saklanan uyuşturucuyu saniyeler içinde buldu. 'İleri itaat' eğitimi verilen Alman kurdu ise eğiticisinin komutlarını yerine getirdi. Senaryo gereği silahla rehin alınan kişiyi kurtarma operasyonunda ise 2 köpek kullanıldı ve kısa sürede saldırgan etkisiz hale getirildi. Törene katılan öğrenciler ve aileleri, eğitimli köpekleri ilgiyle izleyip, alkışladı.

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Nevşehir'de, 19 Mayıs kutlamasıNevşehir'de, 19 Mayıs kutlamasıNevşehir'de, 19 Mayıs kutlamasıNevşehir'de, 19 Mayıs kutlaması

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