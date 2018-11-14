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Nevşehir'de 2 cinsel saldırı hükümlüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR merkez ile Avanos ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 3'er hapis cezası ile aranan S.F.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR merkez ile Avanos ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 3'er hapis cezası ile aranan S.F. ve İ.D. yakalandı. 2 hükümlü, cezaevine konuldu.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin Avanos ilçesinde yaptığı çalışmada, 'nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl 3 ay, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.F. yakalandı. S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Öte yandan, Nevşehir adli makamları tarafından ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.D. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.D., gönderildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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