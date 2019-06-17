Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, can güvenliği açısından riskli bulunarak, yıkımına karar verilen 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı.

Nevşehir Valiliği, kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 42 metruk binanın yıkımına karar verdi. Toplam 26 mahallede belirlenen binaların yıkılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, binalardan 16'sının yıkımını gerçekleştirdi. Diğer binaların yıkımının da devam edeceği bildirildi.

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