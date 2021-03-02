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  4. Nevşehir’de 9 yıl önce kaybolan çifti arama çalışmalarına ara verildi

Nevşehir’de 9 yıl önce kaybolan çifti arama çalışmalarına ara verildi

02.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de 9 yıl önce kaybolan çifti arama çalışmalarına ara verildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce kaybolan çiftin aranmasına yönelik çalışmaya bir süre ara verildi.Yürütülen soruşturma kapsamında kuvvetli şüphe nedeniyle Bayramhacı Barajında dalgıçların desteği ile başlatılan çalışmaya su altından alınan görüntülerin değerlendirilmesi amacıyla bir süre ara verildi.20 Şubat’ta baraja gelen AFAD’a bağlı uzman ekipler, sandalla açıldıkları barajın derin sularına dalarak arama yapmış ve su altı kamerası ile görüntüler çekmişti.Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı çalışmaların olumsuz etkilendiği öğrenilirken, su altı kamerası ile alınan görüntülerin uzmanlarca inceleneceği, yapılacak değerlendirmenin ardından ise çalışmaya yeniden başlanıp başlanmayacağı konusunda neticeye varılacağı öğrenildi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce kaybolan çiftin aranmasına yönelik çalışmaya bir süre ara verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında kuvvetli şüphe nedeniyle Bayramhacı Barajında dalgıçların desteği ile başlatılan çalışmaya su altından alınan görüntülerin değerlendirilmesi amacıyla bir süre ara verildi.
20 Şubat’ta baraja gelen AFAD’a bağlı uzman ekipler, sandalla açıldıkları barajın derin sularına dalarak arama yapmış ve su altı kamerası ile görüntüler çekmişti.
Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı çalışmaların olumsuz etkilendiği öğrenilirken, su altı kamerası ile alınan görüntülerin uzmanlarca inceleneceği, yapılacak değerlendirmenin ardından ise çalışmaya yeniden başlanıp başlanmayacağı konusunda neticeye varılacağı öğrenildi.

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