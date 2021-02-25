HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

25.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmalar başlatıldı.Nevşehir’in Avanos ilçesine yaşayan ve 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse çiftinin aracının son olarak uydu görüntüsünden Bayramhacılı barajında olduğu tespit edilmesinin ardından aradan geçen 9 yılın ardından Bayramhacılı barajında AFAD ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmalar başlatıldı.
Nevşehir’in Avanos ilçesine yaşayan ve 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse çiftinin aracının son olarak uydu görüntüsünden Bayramhacılı barajında olduğu tespit edilmesinin ardından aradan geçen 9 yılın ardından Bayramhacılı barajında AFAD ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı. AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından çalışmalar gün boyu devam etti.
Tunç Boztepe ve Selda Grosse çifti 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolmasının ardından o tarihten bugüne kadar izlerine rastlanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Cinsel saldırı iddiası! CHP'li eski yönetici için istenen ceza belli oldu

Cinsel saldırı iddiası! İşte CHP'li eski yönetici için istenen ceza

Zonguldak'ta şüpheli paket alarmı!

Paniğe yol açan olay! Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.